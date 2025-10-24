Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    24 Oct 2025 10:33 AM IST
    24 Oct 2025 10:33 AM IST

    സ​ഹം ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ന്ന്

    ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ടീം ​ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും ന​ട​ന്നു സോ​ഹാ​ർ: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    സ​ഹം ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ന്ന്
    സ​ഹം ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് സ​ഹം ച​ല​ഞ്ചേ​ർ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചും ടീം ​ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും സോ​ഹാ​റി​ലെ മ​ല​ബാ​ർ പാ​രീ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ന്റെ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രും ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രും സ​ഹം ച​ല​​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ 22 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ​ല​ജി​ൽ അ​ഞ്ച് ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും സ​ഹ​മി​ലെ ടീം ​ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലു​മാ​ണ് ക​ളി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​വാ​വു​ന്ന ടീ​മി​നും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പി​നും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും ന​ൽ​കും.

    സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ, മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്‌​സ്മാ​ൻ, മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ, മി​ക​ച്ച കീ​പ്പ​ർ, മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്, മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​സീ​രീ​സ്, ഫെ​യ​ർ പ്ലെ ​അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കും. ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സാ​ജി​ദ്, സു​ഭാ​ഷ്, ദി​ലീ​പ്, ഷം​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X