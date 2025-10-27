Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 10:24 AM IST

    സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ്: ബ്ലൂ ടൈറ്റാൻ സോഹാർ ജേതാക്കൾ

    സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ്: ബ്ലൂ ടൈറ്റാൻ സോഹാർ ജേതാക്കൾ
     ടീം ​സ​ഹം ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ്ലൂ ​ടൈ​റ്റാ​ൻ സോ​ഹാ​ർ ടീം

    Listen to this Article

    സോ​ഹാ​ർ: ബാ​ത്തി​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യ ടീം ​സ​ഹം ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്ലൂ ​ടൈ​റ്റാ​ൻ സോ​ഹാ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഡി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഇ​ല​വ​നെ​യാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ടോ​സ് നേ​ടി​യ ഡി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഇ​ല​വ​ൻ ബി.​ടി.​എ​സി​നെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ടി.​എ​സ് അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 67 റ​ൺ​സ് എ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഡി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഇ​ല​വ​ന് ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 50 റ​ൺ​സ് എ​ടു​ക്കാ​നേ പ​റ്റി​യു​ള്ളു. ഫ​ല​ജി​ലെ അ​ഞ്ച് ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും സ​ഹ​മി​ലെ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 22 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി. റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ന​ൽ​കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ബി.​ടി.​എ​സി​ലെ ആ​ചാ​ര്യ ശ്രീ​പ​തി​യെ​യും മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ ആ​യി സ​ഹം ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സി​ലെ ബി​ലാ​ലി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യി ബി.​സി.​സി​യി​ലെ ഇ​ർ​ഫ​നെ​യും മി​ക​ച്ച വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ആ​യി ബി.​ടി.​എ​സി​ലെ അ​ശോ​ക് ആ​ചാ​ര്യ​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഫെ​യ​ർ പ്ലേ ​അ​വാ​ർ​ഡി​ന് ടീം ​ബി.​സി.​സി അ​ർ​ഹ​മാ​യി. ഫൈ​ന​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി ബി.​ടി.​എ​സി​ലെ ആ​ചാ​ര്യ ശ്രീ​പ​തി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:soharcricket tournamentgulfnews#gulfnewsOman
