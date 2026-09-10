കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലിനെതിരെ ഒമാനിൽ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലിനെതിരെ ഒമാനിൽ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
മസ്കത്ത്: കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക മോഡൽ ഫീഡിങ് ബോട്ടിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമാനിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്. എട്ട് ഔൺസ് ഉൾെകാള്ളുന്ന ബൂൺ നർഷ് സിലിക്കൺ ബോട്ടിൽ — (മോഡൽ നമ്പർ ബി11564) ഉപയോഗം ഉടൻ നിർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
ബോട്ടിലിന്റെ പുറംഭാഗത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാളിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അടർന്നുവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബൂൺ ബ്രാൻഡിന്റെ ഈ പ്രത്യേക മോഡലിന് മാത്രമാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഉൽപന്നം വിൽക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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