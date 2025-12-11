Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    11 Dec 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 12:19 PM IST

    എസ്.എ.എഫ് ദിനാചരണം ഇന്ന്

    എസ്.എ.എഫ് ദിനാചരണം ഇന്ന്
    മസ്‌കത്ത്: ഒമാൻ സുൽത്താന്റെ സായുധസേന വിഭാഗത്തിന്റെ ദിനാചരണം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും. സുൽത്താന്റെ സായുധസേന (എസ്.എ.എഫ്) കൈവരിച്ച ദേശീയ നേട്ടങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാനും, അവരുടെ ശക്തിയും പുരോഗതിയും അഭിമാനത്തോടെ പങ്കുവെക്കാനും രാജ്യവികസനത്തിൽ എസ്.എ.എഫ് വഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ചുമതലകളും പങ്കുമെല്ലാം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുമാണ് ദിനാചരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിവിധ പരിപാടികളും പ്രദർശനങ്ങളും ദിനാചരണത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കും.

