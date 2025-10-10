Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘അ​മ്പ​ലം...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:33 AM IST

    ‘അ​മ്പ​ലം വി​ഴു​ങ്ങി​ക​ളേ നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​പ്പി​ല്ല’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അ​മ്പ​ലം വി​ഴു​ങ്ങി​ക​ളേ നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​പ്പി​ല്ല’
    cancel

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഭ​ക്ത​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ഭീ​ഷ്ട​വ​ര​ദാ​യ​ക​നാ​ണ് സ്വാ​മി അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍. അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ ക്ഷീ​ണം മാ​റ്റാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ചൂ​ടു​മാ​റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​ണ് അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ സ​ന്നി​ധി​യി​ലെ സ്വ​ര്‍ണ​മ​ട​ക്കം അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ വാ​ര്‍ത്ത പു​റ​ത്തു​ചാ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​പി​ന്നി​ലെ അ​മ്പ​ലം വി​ഴു​ങ്ങി​ക​ളെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​ത് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ടെ പ്ര​ശ്‌​നം കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ന് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഷ​യ​മാ​ണ് മ​ത​വും വി​ശ്വാ​സ​വും. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ൽ​പ​ത്തി​ന് സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ലി​യൊ​രു ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ ചി​ത്ര​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ആ​രൊ​ക്കെ എ​ന്നും വെ​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ ആ​ഴം എ​ത്ര​യെ​ന്നും ഇ​നി​യും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. 1998ല്‍ ​വി​ജ​യ് മ​ല്യ​യു​ടെ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ശി​ല്‍പ​ത്തി​ല്‍ 20 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​പ്പു​റം എ​ന്തി​നാ​ണ് വീ​ണ്ടും സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശി​യ​ത് എ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം തേ​ടു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ളം!

    ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ നാ​നാ​ജാ​തി മ​ത​സ്ഥ​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ചു​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന ഒ​രു പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​മാ​ണ് സ്വാ​മി അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ ശ​ബ​രി​മ​ല. ‘പൊ​ലീ​സു​കാ​ര്‍ക്കെ​ന്താ ഈ ​വീ​ട്ടി​ല്‍ കാ​ര്യം’ എ​ന്ന് സി​നി​മ​യി​ല്‍ ചോ​ദി​ച്ച​തു​പോ​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് എ​ന്താ​ണ് ഈ ​പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം താ​ല്‍പ​ര്യം? സം​ഗ​തി മ​റ്റൊ​ന്നു​മ​ല്ല, വ​ര​വ് ത​ന്നെ! ശ​ര്‍ക്ക​ര​ക്കു​ട​ത്തി​ലും അ​ര​വ​ണ പാ​യ​സ​ത്തി​ലും ഉ​ണ്ണി​യ​പ്പ പാ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​ക്കെ കൈ​യി​ട്ടു​വാ​രാം. അ​തി സു​ര​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍പെ​ടു​ന്ന പ്ര​സ്തു​ത സ്ഥ​ല​ത്തെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി​ക​ളി​ലെ സ്വ​ര്‍ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വി​ല്‍ വ​ലി​യ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടും ഈ ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ല്ലാം ചെ​യ്യാ​ന്‍ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം താ​ല്‍പ​ര്യം കാ​ണി​ച്ച് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യെ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ണോ സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ണോ പൂ​ശു​ന്ന​ത് എ​ന്ന സം​ശ​യം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​ല്ലാം ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ​ര​സ്പ​രം പ​ഴി​ചാ​രു​ക​യാ​ണ്. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ബോ​ര്‍ഡ് വ​രു​ത്തി​യ മാ​പ്പ​ര്‍ഹി​ക്കാ​ത്ത വീ​ഴ്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ വ​ലി​യൊ​രു ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്ന​താ​യി അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​രും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ശ​യി​ച്ചാ​ല്‍ എ​ങ്ങ​നെ കു​റ്റം പ​റ​യാ​ന്‍ പ​റ്റും? കോ​ട​തി എ​ന്ന നി​യ​മ​സം​വി​ധാ​നം ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ സാ​ക്ഷാ​ല്‍ അ​യ്യ​പ്പ​നെ​പോ​ലും ഈ ​പ​റ​യു​ന്ന മ​ഹാ​ന്മാ​ര്‍ വി​ഴു​ങ്ങി​യേ​നെ​യെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം. ഒ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി എ​ന്ന ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​ന് ത​നി​ച്ച് ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം വ​ലി​യ ഒ​രു ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ന്‍ പ​റ്റു​മെ​ന്ന് അ​രി​യാ​ഹാ​രം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ആ​ര്‍ക്കും വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. അ​യ്യ​പ്പ​സ​ന്നി​ധി​യി​ല്‍ ത​മ്പ​ടി​ച്ച് ഭ​ഗ​വാ​ന്റെ വ​സ്തു​വ​ക​ക​ള്‍ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഗൂ​ഢ​സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ ആ​രെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​നി തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​ത്.

    അ​ധി​കാ​ര​വും അ​ഹ​ങ്കാ​ര​വും പ​ര​സ്പ​രം കൈ​ചേ​ര്‍ത്ത് പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഭ​ഗ​വാ​നെ പോ​ലും വി​റ്റു തു​ല​ക്കു​ന്ന ഈ ​കൂ​ട്ടു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ത​ന്നെ അ​പ​മാ​ന​മാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ വ​യ്യ. ക​ക്കാ​നും മു​ക്കാ​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ, അ​ധി​കാ​ര മേ​ലാ​ള​ന്മാ​ര്‍ത​ന്നെ കൈ​കോ​ര്‍ത്തു​നി​ല്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഈ ​കാ​ട്ടു​ക​ള്ള​ന്മാ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് അ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​വാ​ന്‍ ന​മ്മു​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക സ​ക​ല വി​ശ്വാ​സി​ക​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം. പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ല്‍ പൊ​ടി​യി​ടു​ന്ന കി​റ്റ്-​കാ​പ്‌​സ്യൂ​ള്‍ ട്രി​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി മേ​ലാ​ള​ന്മാ​ര്‍ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ ജ​ന​സാ​മാ​ന്യം ഇ​തെ​ല്ലാം മ​റ​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം. അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ട്ടെ. ഒ​പ്പം കോ​ട​തി​യും....!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - sabarimala gold missing row
    Similar News
    Next Story
    X