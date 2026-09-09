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    ഔദ്യോ​ഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി റുവാണ്ടൻ പ്രസിഡന്റ് മടങ്ങി

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    ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥിരം എംബസികൾ തുറക്കാൻ ധാരണയായി
    ഔദ്യോ​ഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി റുവാണ്ടൻ പ്രസിഡന്റ് മടങ്ങി
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    റുവാണ്ടൻ പ്രസിഡന്റ് പോൾ കഗാമെ, സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിനൊപ്പം 

    മസ്കത്ത്: രണ്ടു ദിവസത്തെ ഔദ്യോ​ഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി റുവാണ്ടൻ പ്രസിഡന്റ് പോൾ കഗാമെ ഒമാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങി. സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ മേഖലകളിൽ സുപ്രധാന കരാറുകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഒപ്പുവെച്ചു.

    സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് റുവാണ്ടൻ പ്രസിഡന്റ് ഒമാനിലെത്തിയത്. വിസ ഇളവ്, ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പ്രധാന കരാറുകളിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചത്.

    ലോജിസ്റ്റിക്സ്, കൃഷി, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനം എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥിരം എംബസികൾ തുറക്കാനും ധാരണയായി.

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    News Summary - Rwandan President returns after completing official visit
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