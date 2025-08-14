Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightറൂവി അൽ ഹിക്മ മദ്റസ...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:39 AM IST

    റൂവി അൽ ഹിക്മ മദ്റസ പ്രവേശനോദ്ഘാടനം 15ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യവർ ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും
    റൂവി അൽ ഹിക്മ മദ്റസ പ്രവേശനോദ്ഘാടനം 15ന്
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ റൂ​വി യൂ​നി​റ്റ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റൂ​വി അ​ൽ ഹി​ക്മ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം 15ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.ബു​ഖാ​രി മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​മാ​ൽ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.വി​സ്‌​ഡം എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ, ഹ​ദീ​സ്, അ​ഖീ​ദ, ഫി​ഖ്ഹ്, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ച​രി​ത്രം, സ്വ​ഭാ​വം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സേ​വ​ന​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.സ്‌​കൂ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 96069298, 94885818, 7955 0516ൽ ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsmadrasaOman NewsEntrance Ceremony
    News Summary - Ruwi Al-Hikma Madrasa entrance ceremony to be held on the 15th
    Similar News
    Next Story
    X