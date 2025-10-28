Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    28 Oct 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 12:27 PM IST

    റൂ​വി വോ​ൾ​ട്ട് ജിം ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റൂ​വി വോ​ൾ​ട്ട് ജിം ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മ​സ്ക​ത്ത് റൂ​വി​യി​ലെ വോ​ൾ​ട്ട് ജിം ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് റൂ​വി​യി​ലെ വോ​ൾ​ട്ട് ജിം ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി. യൂ​നി​മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഒ​മാ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ബോ​ബ​ൻ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​മാ​യ അ​യ​ൺ മാ​ൻ ഫു​ൾ ട്ര​യ​ത്ത​ലോ​ൺ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം കു​റി​ച്ച ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ന​വാ​സ് ഹ​ക്കീം, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ജ​സ്‍ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജെ​യ്സ​ൺ പി. ​മ​ത്താ​യി, ആ​ൽ​ഫി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ക​ബീ​ർ യൂ​സ​ഫ്, മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ടി.​കെ. ഷ​മീ​ർ, മ​ഞ്ജു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    Gulf News onam celebration Gymnasium
