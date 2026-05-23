Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightറൂവി മലയാളി അസോസിയേഷന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 May 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 23 May 2026 7:07 AM IST

    റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷന് നോർക്ക അംഗത്വം ലഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷന് നോർക്ക അംഗത്വം ലഭിച്ചു
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: മാനിലെ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷന് (ആർ.എം.എ) കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രവാസി ക്ഷേമ സംഘടനയായ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ അംഗത്വം ലഭിച്ചു. സംഘടനയുടെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ അംഗീകാരമായാണ് ഈ നേട്ടത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് ആർ.എം.എ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

    പ്രവാസി മലയാളികൾക്കായി നിരവധി വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, കാരുണ്യ സഹായങ്ങൾ, അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ, സാമൂഹിക ഐക്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ആലുവ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. മുജീബ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, നിയമ, ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആർ.എം.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOmanRuvi Malayali AssociationMascutNorka Membership
    News Summary - Ruvi Malayali Association receives NORKA membership
    Similar News
    Next Story
    X