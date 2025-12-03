Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 11:43 AM IST

    റൂവി മലയാളി അസോ. പാചക മത്സരം

    റൂവി മലയാളി അസോ. പാചക മത്സരം
    റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കി​ച്ച​ൻ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് മ​ത്സ​രം റൂ​വി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ടു​ലി​പ്പി​ൽ ന​ട​ന്നു. മൂ​ന്നു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡോ. ​നാ​സി​യ ന​വാ​സ് ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി. മു​ബീ​ന, മു​ർ​ഷി​ദ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി. റം​ഷി​ത ന​ഫ്‌​സ​ൽ, ന​സീ​മ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഫ​സ്‌​ന ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, റ​ജീ​ന മു​നീ​ർ, സ​മ്പ​ത് സാ​ബ, ഷീ​ജ അ​സീ​സ്, മ​റി​യം ബീ​വി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. നി​ഖി​ൽ പ്ര​സാ​ദ്, അ​ഖി​ൽ ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, ഒ​നീ​സ ടാ​ബി​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ജ​ഡ്ജു​മാ​രാ​യി.

    ച​ട​ങ്ങ് ഡോ. ​രാ​ജ​ശ്രീ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ കു​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫൈ​സ​ൽ ആ​ലു​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നീ​തു ജി​തി​ൻ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മു​ജീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കെ.​ആ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നൃ​ത്തം, സം​ഗീ​തം, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ബി​ൻ​സി സി​ജോ, സു​ജി​ത് സു​ഗു​ണ​ൻ, സ​ച്ചി​ൻ, സു​ജി​ത് മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ്, എ​ബി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, വി​നോ​ദ്, ഷം​ജി, ആ​ഷി​ഖ്, സു​ഹൈ​ൽ, ഷൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

