    Oman
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 11:08 AM IST

    റൂവി കെ.എം.സി.സി സീതിഹാജി കപ്പ്; യുനൈറ്റഡ് കേരള എഫ്.സി ജേതാക്കൾ

    റൂവി കെ.എം.സി.സി സീതിഹാജി കപ്പ്; യുനൈറ്റഡ് കേരള എഫ്.സി ജേതാക്കൾ
    റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സീ​തി​ഹാ​ജി ക​പ്പ് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി ടീം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സീ​തി​ഹാ​ജി ക​പ്പ് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഫാ​മി​ലി ഫെ​സ്റ്റും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ഷാ​ന​വാ​സ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​റാ​യി അ​ൻ​സി​ൽ (ടോ​പ്പ്‌ ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക) മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി മു​ജീ​ബ് (യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള), മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി അ​ച്ചു (ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക), ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി റ​ഹീം (ടോ​പ് ടെ​ൻ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ഴ​യ​കാ​ല ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​രാ​ഥി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​ൾ സ്റ്റാ​ർ റൂ​വി എ​ഫ്.​സി, സ്മാ​സേ​ർ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പി.​ടി.​കെ. ഷ​മീ​ർ, ക്ലി​ന്റ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും പ്രൈ​സ മ​ണി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കി​ണ​വ​ക്ക​ൽ, ഷ​മീ​ർ പാ​റ​യി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി.

    റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മീ​ർ കാ​വ​നൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ വ​യ​നാ​ട്, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​രീ​ഫ് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല സെ​ൽ കോ​ർ​ണ​ർ, ഫാ​സി​ൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, സു​ലൈ​മാ​ൻ​കു​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

