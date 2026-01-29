Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    29 Jan 2026 1:43 PM IST
    29 Jan 2026 1:43 PM IST

    റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി സീ​തി​ഹാ​ജി ക​പ്പ് നാ​ളെ

    റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി സീ​തി​ഹാ​ജി ക​പ്പ് നാ​ളെ
    മ​സ്ക​ത്ത്: റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി ആ​റാ​മ​ത് സീ​തി​ഹാ​ജി ക​പ്പ് ഫു​ട്ബോ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദാ​ർ​സൈ​ത്തി​ലെ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് റ​ഫീ​ഖ് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം , ഷ​മീ​ർ പാ​റ​യി​ൽ , ഫൈ​സ​ൽ വ​യ​നാ​ട്, സു​ലൈ​മാ​ൻ കു​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മീ​ർ കാ​വ​നൂ​ർ സ്വ​ഗ​ത​വും സ്പോ​ട്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ruviK.M.C.CSeethihaji Cup Football
    Ruvi K.M.C.C. Seethihaji Cup Day
