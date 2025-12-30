Begin typing your search above and press return to search.
    റു​സ്താ​ഖി​ലെ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മ​യ്യി​ത്ത് ഇ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും

    റു​സ്താ​ഖി​ലെ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മ​യ്യി​ത്ത് ഇ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും
    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച അ​ഫ്‌​സ​ൽ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ റു​സ്താ​ഖി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട മ​ല​പ്പു​റം ചേ​ളാ​രി സ്വ​ദേ​ശി അ​ഫ്‌​സ​ലി​ന്റെ (40) മ​യ്യി​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. റു​സ്താ​ഖ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 2 ഓ​ടെ മ​സ്ക​ത്ത്-​കൊ​ച്ചി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ സ​ർ​വി​സി​ലാ​ണ് മ​യ്യി​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കു​ക. രാ​വി​ലെ 7 ഓ​ടെ നാട്ടിലെത്തും. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 ഓ​ടെ ത​യ്യി​ല​ക്ക​ട​വ് ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദി​ൽ (ചെ​ർ​ണൂ​ർ മൂ​ച്ചി അ​ത്താ​ണി പ​ള്ളി) ഖ​ബ​റ​ട​ക്കും.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ റു​സ്താ​ഖ്- ഇ​ബ്രി റോ​ഡി​ൽ ഒ​മാ​നി കു​ടും​ബം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി അ​ഫ്‌​സ​ല്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ര്‍ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രും മ​രി​ച്ചു. ചേ​ളാ​രി -പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി റൂ​ട്ടി​ൽ ചെ​ർ​ന്നൂ​രി​ന് സ​മീ​പം പാ​പ്പ​നൂ​രി​ൽ മേ​ലേ മു​ത്തേ​ട​ത്ത് കാ​മ്പു​റ​ത്ത് പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഹാ​ജി​യു​ടെ​യും സു​ലൈ​ഖ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട അ​ഫ്‌​സ​ൽ. ഭാ​ര്യ: സു​മ​യ്യ. മ​ക്ക​ൾ: റ​ഷ മ​ൻ​ഹ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക്ക്, സു​ബൈ​ദ, ഷ​രീ​ഫ.

