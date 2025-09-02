Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജനപങ്കാളിത്തംകൊണ്ട്...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:59 PM IST

    ജനപങ്കാളിത്തംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി റുസ്താഖ് ഓപണ്‍ ഹൗസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ജനപങ്കാളിത്തംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി റുസ്താഖ് ഓപണ്‍ ഹൗസ്
    cancel
    camera_alt

    റു​സ്താ​ഖി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​പ​ണ്‍ ഹൗ​സ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: റു​സ്താ​ഖി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ ക്യാ​മ്പും ഓ​പ​ണ്‍ ഹൗ​സും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സി​ല്‍ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ് പ​രാ​തി​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ട് ബോ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്.

    റു​സ്താ​ഖി​ലെ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ കേ​ള്‍ക്കു​ക​യും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പു​തു​ക്ക​ല്‍, തി​രു​ത്ത​ല്‍, അ​റ്റ​സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍, മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഓ​പ​ണ്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ ത​ന്നെ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ പ്ര​ഫു​ല്ല കു​മാ​ര്‍, ഷ​മ​ല്‍, നി​ധി​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ്, നി​ധി​ന്‍ ജോ​ണ്‍, കൃ​ഷ്ണ​ന്‍കു​ട്ടി, പ്ര​വീ​ണ്‍, ഷാ​ജി, മ​ന്മ​ഥ​ന്‍, അ​നി​ല്‍ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:open houserustaqOman Newspublic participation
    News Summary - Rustaq Open House stands out for its public participation
    Similar News
    Next Story
    X