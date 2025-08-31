Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightറു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:18 PM IST

    റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു; 2027 ന​വം​ബ​ർ​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു; 2027 ന​വം​ബ​ർ​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി
    cancel
    camera_alt

    പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ​തും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ കോ​ട്ട​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​ല്യ​മാ​യ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ​പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    2027 ന​വം​ബ​ർ​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. കോ​ട്ട​യെ സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട് റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​ക്ക്. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന് മു​മ്പു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ടം മു​ത​ലു​ള്ള​തും യാ​രി​ബി രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​മാം അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​ടെ​യും ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഗ​ണ്യ​മാ​യ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​ശി​ഷ്ട വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ​നി​ല​യും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് അ​ടു​ത്തി​ടെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പൈ​തൃ​ക​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കോ​ട്ട​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ല്ലു​ക​ളും വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ണ്ടു​കീ​റി​യ ചു​വ​രു​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക, കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച പു​റം​ഭാ​ഗ​ത്തെ ക്ലാ​ഡ​ങ് ‘സ​രൂ​ജ്’ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക, മ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ലോ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​നാ​ല​ക​ൾ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക, ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​ണ് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ, കേ​ടാ​യ പാ​ളി​ക​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ട്ട​യു​ടെ ഉ​ൾ​വ​ശ​ത്തെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ, വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്ക​ൽ, ക്ലാ​ഡി​ങ് പാ​ളി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 24 മു​റി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. 25 മു​റി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര പ​ണി​ക​ൾ കൂ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ആ​റാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലു​ള്ള റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട. ഇ​മാം ബി​ന്‍ അ​റൂ​ബ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ അ​ല്‍ അ​റു​ബി​യു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു റു​സ്താ​ഖി​ന്റെ സു​വ​ർ​ണ​കാ​ലം. ആ​റാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ഇ​മാം ബി​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ഡം​ബ​ര​വ​സ​തി​യാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ അ​റു​ബി​യു​ടെ ഷാ​ഹു​മാ​ൻ കോ​ട്ട​യാ​ണ് റു​സ്താ​ഖ് ഫോ​ർ​ട്ട് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​മാ​മി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ചു​മു​റി​ക​ൾ കോ​ട്ട​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. കോ​ട്ട​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ക്ഷ്യ ക​ല​വ​റ. താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള വ​ലി​യ നി​ല​വ​റ. മ​റ്റു​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ല്ലാ​വി​ധ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും വി​ശാ​ല​മാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ളി​മ​ൺ​ഭ​ര​ണി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട്ട​യി​ൽ ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളു​ള്ള ജ​യി​ലു​മു​ണ്ട്. ചെ​റി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ലും വ​ലി​യ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ലും പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്താ​ണ് ഓ​രോ നി​ല​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. കോ​ട്ട​യു​ടെ മ​റു​വ​ശ​ത്ത് കു​ടീ​ര​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കോ​ട്ട​ക്ക​ു​ള്ളി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന് ശ​ത്രു​വി​ന്റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട​ൻ ആ​ഡം​ബ​ര​വ​സ​തി എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കോ​ട്ട റു​സ്താ​ഖ് അ​ൽ​ഹാ​സ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ദു​ർ​ഘ​ട​യാ​ത്ര​യി​ൽ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ർ​ക്ക ഫോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ അ​റ​ക​ളും ഈ ​കോ​ട്ട​യു​ടെ മു​ഖ്യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oman tourismrenovationOman NewsRusthaq
    News Summary - Rustaq Fort renovation is progressing; the project is expected to last until November 2027
    Similar News
    Next Story
    X