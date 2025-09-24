Begin typing your search above and press return to search.
    വീ​ണ്ടും കൂ​പ്പു​കു​ത്തി രൂ​പ; വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ

    റി​യാ​ലി​ന് 230.​15 രൂ​പ നി​ര​ക്കാ​ണ് പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ൽ​കി​യ​ത്
    
    മ​സ്ക​ത്ത്: രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം കൂ​പ്പു​കു​ത്തി​യ​തോ​ടെ റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക് പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ. ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന് 230.​15 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ണി​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ എ​ക്സ് ഇ ​ക​റ​ൻ​സി ക​ൺ​വെ​ർ​ട്ട​ർ ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് 231 രൂ​പ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് കാ​ണി​ച്ച​ത്.

    വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഹ്ലാ​ദം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. അ​വ​ർ അ​യ​ക്കു​ന്ന തു​ക​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. നാ​ട്ടി​ലെ പ​ല ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ തി​ര​ക്കൊ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​നു​ഭ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. വി​നി​മ​നി​ര​ക്ക് 229ന് ​മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം​പേ​രും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കാ​ശ് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളും ശ​മ്പ​ളം കൊ​ടു​ത്തു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കാ​ശ് അ​യ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങും. വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക് ഇ​നി​യും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. എ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി റി​യാ​ൽ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ കു​തി​പ്പു​ന​ട​ത്തി​യി​രു​​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ 88.41 ആ​യി​രു​ന്ന രൂ​പ 88.79 വ​രെ പോ​യി അ​വ​സാ​നം 88.7550 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ക്ലോ​സ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് ഒ​രു ദി​വ​സം ഇ​ത്ര​ക്കും മൂ​ല്യ​ശോ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. രൂ​പ ഇ​ങ്ങ​നെ ഇ​ടി​യാ​ൻ കാ​ര​ണം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​മേ​രി​ക്ക എ​ച്ച്-​വ​ൺ ബി ​വി​സ നി​ര​ക്ക് കു​ത്ത​നെ കൂ​ട്ടി​യ​താ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ, രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ കൂ​ടെ ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ദൂ​ര​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ വി​പ​രീ​ത​ഫ​ലം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തി​ന​കം 2.8 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ഇ​ടി​ഞ്ഞ രൂ​പ​യു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ന​ല​ത്തേ​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന മൂ​ല്യം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് 88.47 ​ആ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ 88.28ൽ​നി​ന്ന് 88.41 ൽ ​എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​യി.

    88.76 എ​ന്ന എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ക്ലോ​സി​നെ​ക്കാ​ൾ 48 പൈ​സ​യു​ടെ കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​വാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മോ​ശം പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന ക​റ​ൻ​സി​യാ​ണ് രൂ​പ​യെ​ന്ന് ബ്ലൂം​ബെ​ർ​ഗ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

