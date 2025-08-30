Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightരൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 12:17 PM IST

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം വീ​ണ്ടും ഇ​ടി​ഞ്ഞു; റി​യാ​ൽ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് 227.80 രൂ​പ

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​സാ​വ​സാ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മാ​ന്യം ന​ല്ല തി​ര​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു
    indian rupee
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ചെ​റി​യ ഒ​രി​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്. ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന് 227.80 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ലെ വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ എ​ക്സ് ഇ ​ക​റ​ൻ​സി ക​ൺ​വെ​ർ​ട്ട​ർ ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് 229 രൂ​പ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ കാ​ണി​ച്ച​ത്. വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. മാ​സാ​വ​സാ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മാ​ന്യം ന​ല്ല തി​ര​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് ഇ​നി​യും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. എ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി റി​യാ​ൽ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ കു​തി​പ്പു​ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 50 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തീ​രു​വ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത് ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഓ​ഹ​രി​വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പം കൊ​ഴി​യു​ന്ന​തും എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഡോ​ള​റി​ന് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് കൂ​ടി​യ​തും രൂ​പ​യെ വ​ല​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം 88ന് ​താ​ഴെ​യെ​ത്തി. രൂ​പ​യു​ടെ ത​ള​ർ​ച്ച ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജി.​സി.​സി ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി.ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലി​ന് പു​റ​മെ യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി, ഖ​ത്ത​ർ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്കാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ര​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ട്ട​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian rupeeGulf NewsOman NewsRiyalgold mining
    News Summary - Rupee falls again; Rial trades at Rs 227.80
    Similar News
    Next Story
    X