Madhyamam
    Oman
    Posted On
    3 Dec 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    3 Dec 2025 11:51 AM IST

    രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; റിയാൽ വിനിമയത്തിൽ റെക്കോഡ്

    ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ റെ​ക്കോ​ഡ് ഇ​ടി​വി​ൽ രൂ​പ; ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന് 233.25 പൈ​സ
    രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; റിയാൽ വിനിമയത്തിൽ റെക്കോഡ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്കു​ണ്ടാ​യ വി​ല​യി​ടി​വ് ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലും റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടു. ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ 233 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ മൂ​ല്യം കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ൽ ചി​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ 233.35 രൂ​പ വ​രെ ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​ടി​യു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടി​​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഹ്ലാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. പ​ക്ഷേ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ലോ​ൺ എ​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. വാ​യ്പ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക തി​രി​ച്ച​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. വി​നോ​ദ യാ​ത്ര, ചി​കി​ത്സ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല​യി​ടി​വ് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​കും.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഫോ​റ​ക്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യം 89.87 രൂ​പ​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. 89.54 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ത് 89.70ലെ​ത്തി. ഇ​ൻ​ട്രാ​ഡേ​യി​ൽ 90 തൊ​ടു​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 89.95 വ​രെ വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ർ​ന്ന​ശേ​ഷം നി​ര​ക്ക് താ​ഴേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 89.87 ആ​ണ് രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം. അ​താ​യ​ത്, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ത്തെ​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ​യും വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ 33 പൈ​സ​യു​ടെ ഇ​ടി​വാ​ണ് രേ​​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ രൂ​പ​യു​​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ 4.7 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ ശോ​ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല​യി​ടി​വി​ന് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​ടി​വി​ന് പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യി അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ താ​മ​സം, ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ജ​പ്പാ​ൻ (ബി.​ഒ.​ജെ) പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ധ​ന, ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ൻ ഇ​ടി​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് രൂ​പ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ​ള​റി​ന് മൂ​ല്യം കൂ​ടാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​തി​നു വ​ഴി​വെ​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഇ​ടി​വ് ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ഡോ​ള​റി​ന് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്രി​പ്റ്റോ​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​ൻ​തു​ക നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ ഡോ​ള​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഡോ​ള​റി​ന് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​തും മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ശോ​ഷ​ണം ത​ട​യാ​ൻ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന​തും രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ടി​വി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഹ​രി നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്ന​തും രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജി.​ഡി.​പി ഡേ​റ്റ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഐ.​എം.​എ​ഫ് സി ​ഗ്രേ​ഡ് മാ​ത്ര​മേ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജി.​ഡി.​പി ഡേ​റ്റ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഇ​തും രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ​ത്തെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​ബി.​ഐ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ൽ എ​ടു​ക്കാ​ൻ​പോ​കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഫോ​റ​ക്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​ള്ള ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രൂ​പ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    Girl in a jacket

    rupeeRiyalRupee Falls
    News Summary - Rupee falls again; Rial hits record high
