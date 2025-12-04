Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:43 AM IST

    രൂ​പ വീ​ണ്ടും താ​ഴേ​ക്ക്; റി​യാ​ൽ വി​നി​മ​യനി​ര​ക്ക് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്

    രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് 234 ക​ട​ന്നു
    രൂ​പ വീ​ണ്ടും താ​ഴേ​ക്ക്; റി​യാ​ൽ വി​നി​മ​യനി​ര​ക്ക് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ രൂ​പ​യു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഫോ​റ​ക്സ് വി​പ​ണി​യി​ൽ രൂ​പ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന മൂ​ല്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഡോ​ള​റി​ന്​ 90 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലു​മാ​യു​ള്ള രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്​ 234 രൂ​പ ക​ട​ന്നു.

    ഫോ​റ​ക്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 89.54 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലും ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 89.87 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലു​മാ​ണ് വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ത് 90 എ​ന്ന ച​രി​ത്ര ന​മ്പ​ർ പി​ന്നി​ട്ടു. ഇ​ൻ​ട്രാ​ഡേ​യി​ൽ 90.27 വ​രെ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് 90.19ൽ ​വി​പ​ണി വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​മ്പ​ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ കൂ​ടി​യ​ത്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ൻ തി​ര​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ വ​ഴി​യും ബാ​ങ്കി​ങ്​ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​റ്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം താ​ഴേ​ക്ക്​ പോ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യ​മി​ടി​വാ​ണ്​ രൂ​പ​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​റ്റു ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ ശോ​ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. 2022ന്​ ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ടി​വി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം നീ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ താ​മ​സം, ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ജ​പ്പാ​ൻ (ബി.​ഒ.​ജെ) പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ധ​ന, ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ൻ ഇ​ടി​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഡോ​ള​റി​ന് മൂ​ല്യം കൂ​ടാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം തു​ട​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

