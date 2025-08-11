Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right100 റിയാൽ നോട്ട്...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 5:33 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 5:33 PM IST

    100 റിയാൽ നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയെന്ന പ്രാചാരണം തെറ്റ്- സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    100 റിയാൽ നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയെന്ന പ്രാചാരണം തെറ്റ്- സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: 100 റിയാലന്റെ നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയതായി പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തെറ്റാണെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ (സി.ബി.ഒ) വ്യക്തമാക്കി.നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 100 ബൈസ, അര റിയാൽ , ഒരു റിയാൽ, അഞ്ച് റിയാൽ, 10 റിയാൽ, 20 റിയാൽ, 50 റിയാൽ എന്നിവയാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ള ബാങ്ക് നോട്ടുകൾ.

    ബാങ്ക് നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിനോ പിൻവലിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

    ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള നോട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൾ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അധികൃതർ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ കറൻസി സംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥിരത, വിശ്വാസ്യത, സുതാര്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത സി.ബി.ഒ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. ​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Central Bank of Omanfalse100 riyalsRumors
    News Summary - Rumors of issuing 100 riyal note are false - Central Bank of Oman
    Similar News
    Next Story
    X