    സൗഹൃദത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിന്റെയും വേദിയായി ‘രുചിമേളം 2025’

    സു​ഹാ​ർ സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘രു​ചി​മേ​ളം’ പ​രി​പാ​ടി

    സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​ർ സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ‘രു​ചി​മേ​ളം 2025’ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വേ​ദി​യാ​യി.

    സു​ഹാ​ർ ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മേ​ള നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തി​ന്റെ രു​ചി​യും വൈ​വി​ധ്യ​വും വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഉ​ത്സാ​ഹ​വും ചേ​ർ​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. വി​വി​ധ ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​വി​രു​ന്നി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ സം​ഗീ​തം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി.

    മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​സാ​ജു പാ​ടാ​ച്ചി​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​സ്റ്റി ജോ​ഫി വ​ർ​ഗീ​സ്, ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജെ​ബി ഫി​ലി​പ്പ് ജേ​ക്ക​ബ്, തോ​മ​സ് ജോ​ഷ്വാ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ രു​ചി​യോ​ർ​മ്മ​ക​ളി​ൽ എ​ന്നും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടു​ക​ട​യും ത​ട്ടു​ക​ട വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യ ത​ട്ട് ദോ​ശ, ഓം​ല​റ്റ്, ചെ​റു​ക​ടി​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ ക​പ്പ​യും മീ​നും, പി​ടി​യും കോ​ഴി​യും, ക​പ്പ ബി​രി​യാ​ണി, നാ​ട​ൻ പൊ​റോ​ട്ട, ബീ​ഫ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ർ​ബെ​ക്യു തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. രു​ചി​യു​ടെ നി​റ​വി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് നാ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ‘രു​ചി​മേ​ളം’. ഗാ​യ​ക​രാ​യ അ​ന​ന്ത​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, റി​ഷാ​ദ് ഗ​നി, ഷൈ​നി എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ, അ​നൂ​പ് തെ​ങ്ങും​കോ​ട്, ജോ​സ് ചാ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഹാ​സ്യ​വി​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ മേ​ള​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

