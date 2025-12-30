Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി സ​ലാ​ല...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 11:28 AM IST

    ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി സ​ലാ​ല മേ​ഖ​ല സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്‌; അ​ൽ വു​സ്ത സെ​ക്ട​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    റൈ​ഹാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി, ഷിം​ന ഫാ​ത്തി​മ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ
    ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി സ​ലാ​ല മേ​ഖ​ല സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്‌; അ​ൽ വു​സ്ത സെ​ക്ട​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി സ​ലാ​ല മേ​ഖ​ല സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്‌ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ അ​ൽ വു​സ്ത സെ​ക്ട​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. റൈ​ഹാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി​യെ ക​ലാ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും ഷിം​ന ഫാ​ത്തി​മ​യെ സ​ർ​ഗ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഹം​ദാ​ൻ പ്ലാ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 80 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 200 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫാ​യി​സ്‌ കെ.​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​സ​ർ ല​ത്തീ​ഫി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എം. ശ​രീ​ഫ്‌ സ​അ​ദി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    നാ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി , വി.​പി. അ​ബ്‌​ദു​സ​ലാം ഹാ​ജി, ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി, ജി​നോ​യ്‌, രാ​ഹു​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. റ​ഫീ​ഖ്‌, സ​മീ​ർ, മു​സ്ത​ഫ വ​ട​ക്കേ​ക്കാാ​ട്‌, ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - RSS Salalah Mekhla Literature Festival; Al Wusta Sector Winners
    Similar News
    Next Story
    X