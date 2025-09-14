Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    14 Sept 2025 9:35 AM IST
    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി മീ​ലാ​ദ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ഈ​ജി​പ്‌​തി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) ഈ​ജി​പ്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മീ​ലാ​ദ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​യ്യി​ദു​ൽ ബ​ഷ​ർ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലെ വൈ​വി​ധ്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സെ​മി​നാ​ർ, വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ന​ബി കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സീ​റ-​മൗ​ലി​ദ് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ക​മ്മ്യൂ​ൺ, ക്ലോ​സി​ങ് സെ​റി​മ​ണി എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    ഡോ. ​ഇ​ബ്റാ​ഹിം ന​ജ്ം, ഡോ. ​അ​ഹ​മ​ദ് മം​ദൂ​ഹ്, ഡോ. ​ജ​മാ​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ്, ഡോ.​സ​യ്യി​ദ് ബ​ലാ​ത്, പ്ര​ഫ. ജ​മാ​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ് ദ​ഖാ​ഖ്, പ്ര​ഫ. സു​ബ്ഹി അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് റാ​ബി, ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ അ​സ്ഹ​രി, പ്ര​ഫ. ഖാ​ലി​ദ് ശാ​കി​ർ അ​തി​യാ​ഹ് സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി അ​ൽ ബു​ഖാ​രി, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം അ​ലി അ​ൽ അ​സ്ഹ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ണ്ഡി​ത​രും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    X