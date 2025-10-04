Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:12 PM IST

    എ​ല്ലാം റി​യ​ൽ അ​ല്ല; റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് (ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി). പ്രോ​പ്പർ​ട്ടി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. വ്യാ​ജ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​രാ​യി വേ​ഷം​മാ​റി വാ​ട​ക ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​പ്പാ​ർട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ, വി​ല്ല​ക​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കോ വി​ൽ​പ​ന​ക്കോ ഉ​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, റെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സു​ക​ളോ ഷാ​ല​റ്റു​ക​ളോ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള രീ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും വ്യാ​ജ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ക​രാ​റു​ക​ൾ, സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ​വി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ പേ​യ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ര​ക​ളെ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​നോ പ​ണം കൈ​മാ​റാ​നോ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീയ​റി​ങ് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ര​ക​ളാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ചി​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ട​ക​ക്കാ​രും വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം, സാ​ധ്യ​മാ​കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം നേ​രി​ട്ട് പ്രോ​പ്പർ​ട്ടി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണം, ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ധു​ത ന​ന്നാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, വ​മ്പ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ട് പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ത്ത​ൽ വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കു​ക, ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടാ​തെ മു​ൻ​കൂ​ർ പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത​പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ര​ക​ള​യോ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ കേ​സു​ക​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലോ 800-77-444 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

