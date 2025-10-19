Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 12:12 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 12:12 AM IST

    ഇം​തി മ​ല​നി​ര​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ട്ര​ക്ക​റെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്

    ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​നി​ടെ കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ പൗ​ര​നെ​യാ​ണ് ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ൽ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്
    ഇം​തി മ​ല​നി​ര​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ട്ര​ക്ക​റെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​ക​യ​റ്റ​ത്തി​നി​ടെ കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ പൗ​ര​നെ ​ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്.അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​സ്‌​കി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ഇം​തി മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ ട്രെ​ക്കി​ങ്ങി​നി​ടെ​യാ​ണ് പൗ​ര​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര തു​ട​രാ​നാ​വാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് എ​യ​ർ വി​ങ് സം​ഘം എ​ത്തി അ​തി​വേ​ഗ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ൽ നി​സ്‌​വ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പൗ​ര​നെ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ത്തി​​ന്റെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും പ്ര​കൃ​തി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ സു​ര​ക്ഷാ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ർ.​ഒ.​പി പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

