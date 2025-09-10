Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 8:45 AM IST

    അ​ത് വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ടാ​ണേ, ത​ല​വെ​ക്കേ​ണ്ട...

    ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി
    അ​ത് വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ടാ​ണേ, ത​ല​വെ​ക്കേ​ണ്ട...
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്. ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ട് സൃ​ഷ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്കൗ​ണ്ടു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ക​യോ അ​തു​വ​ഴി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കി​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍ മാ​ത്രം പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും പൊ​ലീ​സ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    പ​രാ​തി​ക​ളും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​നെ​തി​രെ​യും പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​താ​യി നി​ര​വ​ധി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം ജാ​ഗ്ര​ത ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത, ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ര്‍.​ഒ.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും സെ​ന്‍സി​റ്റീ​വ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കി​ട​രു​തെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു.

    റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴോ പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ ചാ​ന​ലു​ക​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം. നി​ര്‍ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍, പ​രാ​തി​ക​ള്‍, റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​റി​ല്ല. ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും അ​തി​ന് പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ലു​ക​ളോ ഫീ​സു​ക​ളോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

