Madhyamam
    Oman
    Posted On
    3 Nov 2025 12:14 AM IST
    Updated On
    3 Nov 2025 12:15 PM IST

    റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. മി​ലി​ട്ട​റി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ന് രാ​ജ​ഗീ​ത ആ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും കൃ​ത്യ​ത​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന​വും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​തി​യ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ബാ​ച്ചി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​വി​നു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ആ​ർ.​ജി.​ഒ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന മെ​ഡ​ലും സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ആ​ർ.​ജി.​ഒ ഫ്രീ ​ഫാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ പാ​ര​ച്യൂ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​ന​വും മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. നി​ര​വ​ധി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സാ​യു​ധ സേ​ന​ക​ളു​ടെ​യും സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​ർ, വി​ര​മി​ച്ച ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​ർ, സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​റ​ബ്, വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

