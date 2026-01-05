Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 5 Jan 2026 11:40 AM IST
    date_range 5 Jan 2026 11:40 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നും

    ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നും
    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യോ​മ​സേ​ന​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യോ​മ​സേ​ന​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് 2026’ സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സൈ​നി​ക സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൈ​നി​ക ക്ഷ​മ​ത​യും വി​വി​ധ പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ തോ​തും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് 2026’. ഇ​തു​വ​ഴി സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​യും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടും. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
