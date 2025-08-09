Begin typing your search above and press return to search.
    9 Aug 2025 10:57 AM IST
    9 Aug 2025 10:57 AM IST

    ആ ​പ​ട​മെ​ടു​ക്ക​ൽ വേ​ണ്ട, 'പട'മാകും

    ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ സെ​ൽ​ഫി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തിനെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി
    ആ ​പ​ട​മെ​ടു​ക്ക​ൽ വേ​ണ്ട, പടമാകും
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ സെ​ൽ​ഫി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത​നെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്. ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ട​ു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. പ​ല​രും ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ​പോ​ലു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് റോ​ഡ്സു​ര​ക്ഷ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 99 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ടാ​യ​ത്. 2023ൽ 80​ഉം 2022ൽ 63​ഉം മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​തു​മൂ​ലം സം​ഭ​വി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ആ​ർ.​ഒ.​പി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി. കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഈ ​നൂ​ത​ന കാ​മ​റ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലാ​തെ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​രം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ആ​കെ മ​രി​ച്ച​ത് 586 പേ​രാ​ണ്. 1854 റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​തി​ൽ 1936 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ 235 പു​രു​ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും 125 പു​രു​ഷ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും 131 പു​രു​ഷ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.17 സ്ത്രീ ​ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, 50 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ സ്​​ത്രീ​ക​ൾ, 28 കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ഈ ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ചു.

    2024ലെ ​റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 293 പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 215 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 78 സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. മ​രി​ച്ച ഒ​മാ​നി​ക​ളി​ൽ 276 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 17 സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ളാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​നു​ള്ള​ത്.

    ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന പി​ഴ​യും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ചു​മ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടു​മാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024ലെ ​ഡ​ബ്ല്യു.​ഇ.​എ​ഫി​ന്റെ വേ​ൾ​ഡ് പോ​പു​ലേ​ഷ​ൻ റി​വ്യൂ പ്ര​കാ​രം, റോ​ഡ് ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ റോ​ഡു​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടി​യി​ടി(806), സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​ക്ക​ൽ (338) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. 2024ൽ 1854 ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 586 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 1936 പ​രി​ക്കു​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു, 2023ൽ 2040 ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 595 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 2129 പ​രി​ക്കു​ക​ളും 2022ൽ 2040 ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 532 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 2080 പ​രി​ക്കു​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗം, അ​ശ്ര​ദ്ധ, മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം, ക്ഷീ​ണം, ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്, ല​ഹ​രി, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

