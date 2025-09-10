Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 8:40 AM IST

    ​കോ​മെ​ക്സി​ൽ പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി

    ​കോ​മെ​ക്സി​ൽ പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി
    കോ​മെ​ക്സി​ലെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ​വി​ലി​യ​ൻ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ (കോ​മെ​ക്സ് 2025) പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സും. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.qq

    സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​മു​ള്ള റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കേ​ണ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ക​ൽ​ബാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​ത​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ട്രാ​വ​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ, ബാ​ങ്കി​ങ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​രീ​തി, ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് ആ​പ്പ് വ​ഴി സി​വി​ൽ ഇ-​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പ​തി​നെ​ട്ട് വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ൽ, നി​ക്ഷേ​പ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഡേ​റ്റ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ട്രാ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് ബു​ക്കി​ങ് സേ​വ​ന​ത്തി​നും ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ടെ​സ്റ്റി​ങ് സൈ​റ്റി​നും പു​റ​മേ, ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ തെ​ളി​വ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​ക​ൽ, സെ​ൽ​ഫ് സ​ർ​വി​സ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ വ​ഴി പു​തി​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ​​പൊ​ലീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് പ്രി​സ​ൺ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ, വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ചി​ല ത​ട​ങ്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ട​വു​കാ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ അ​വ​രു​മാ​യി വീ​ഡി​യോ​കോ​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ ആ​പ്പ് വ​ഴി അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് ബു​ക്കി​ങ് സേ​വ​ന​ത്തി​നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:comexOman NewsropNew services
