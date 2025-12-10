Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightബൈ​ക്ക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:45 AM IST

    ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി

    text_fields
    bookmark_border
    ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ല്ലാ റൈ​ഡ​ർ​മാ​രും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ് ധ​രി​ക്കു​ക, സു​ര​ക്ഷ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, ചു​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ക, ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സാ​ധു​വാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​തെ ഓ​ടി​ക്ക​ൽ, വേ​ഗ​പ​രി​ധി ലം​ഘി​ക്ക​ൽ, നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യി ഓ​വ​ർ ടേ​ക്ക് ചെ​യ്യ​ൽ, സ്റ്റ​ണ്ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ൽ, ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ, സാ​ധു​വാ​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ബൈ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:safetyropGuidelinesbike commuters
    News Summary - ROP issues safety guidelines for bike commuters
    Similar News
    Next Story
    X