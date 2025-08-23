Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റ്:...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:07 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:07 PM IST

    വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റ്: മുന്നറിയിപ്പുമായി ആർ.ഒ.പി

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റ്: മുന്നറിയിപ്പുമായി ആർ.ഒ.പി
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: പ​രാ​തി​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്. വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​താ​യി നി​ര​വ​ധി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത, ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​വ്യാ​ജ സൈ​റ്റു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴോ പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ ചാ​ന​ലു​ക​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പ​രാ​തി​ക​ൾ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം (Tajawob) വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​റി​ല്ല. ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും അ​തി​ന് പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ലു​ക​ളോ ഫീ​സു​ക​ളോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsropfake website
    News Summary - ROP gives warning on fake website
    Similar News
    Next Story
    X