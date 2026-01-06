Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി

    ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​നം നി​സ്‍വ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു
    വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി
    നി​സ്‍വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് (ആ​ർ.​ഒ.​പി)​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ശ്വാ​രൂ​ഢ സേ​ന​യു​ടെ പ​രേ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്

    നി​സ്‍വ: റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് (ആ​ർ.​ഒ.​പി)​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്നു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് ആ​ർ.​ഒ.​പി ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​മാ​ലി​ക് അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ലി ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    നി​സ്‍വ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ​യ​ൻ​സ​സി​ന്റെ പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ 58ാമ​ത് സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ, 57ാമ​ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ, 12ാമ​ത് സ​ർ​വി​സ് സി​സ്റ്റം ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ, ഓ​ഫി​സ​ർ സ്കി​ൽ​സ് ക്വാ​ളി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ഴ്‌​സ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​നം, റോ​യ​ൽ കോ​ട​തി കാ​ര്യാ​ല​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​നം ന​ട​ന്നു.

    റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് (ആ​ർ.​ഒ.​പി)​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രേ​ഡ്

    വ്യോ​മ​യാ​ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, സ​മു​ദ്ര നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ, ജി​യോ​ഫി​സി​ക്‌​സ്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ജി​യോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം​സ്, ബ​യോ​ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി, സ​പ്ലൈ ചെ​യി​ൻ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, ഫ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, ക്രി​മി​നോ​ള​ജി, ക്രി​മി​ന​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ബി​രു​ദം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ​യ​ൻ​സ​സി​ന്റെ പ​താ​ക കൈ​മാ​റ്റ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. ശേ​ഷം ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ ആ​ർ.​ഒ.​പി ഗാ​നം ‘ഹു​മാ​ത് അ​ൽ ഹ​ഖ്’ ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യും സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​ശ്വാ​രൂ​ഢ സേ​ന​യു​ടെ പ​രേ​ഡും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ സം​ഗീ​ത അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ 2025ലെ ​റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ട്രാ​ഫി​ക് സേ​ഫ്റ്റി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ആ​ർ.​ഒ.​പി ഇ​ൻ​ഫ​ൻ​ട്രി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ​യ​ൻ​സ​സ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി., ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. സു​ര​ക്ഷാ ഗ​വേ​ഷ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ഡോ. ​മൊ​സ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മ​ഖ്ബാ​ലി​യും ഡോ. ​യൂ​സ്ര മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ഗൈ​രി​യും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

