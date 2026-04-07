Madhyamam
    Oman
    date_range 7 April 2026 12:03 PM IST
    പെൺകുട്ടിയെ വാഹനമിടിച്ചു കടന്ന പ്രവാസിയെ ആർ.ഒ.പി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

    മസ്കത്ത്: പെൺകുട്ടിയെ ദേഹത്ത് വാഹനമിടിച്ച ശേഷം കടന്നു കളഞ്ഞ പ്രവാസിയെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പിടികൂടി. അസൈബ ഏരിയയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിന് ശേഷം പ്രതി സംഭവസ്‍ഥലത്തുനിന്ന് കാറുമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി. അറസ്റ്റിലായ പ്രവാസിക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ആർ.ഒ.പി അറിയിച്ചു.

    TAGS:Oman NewsropArrestLatest News
    News Summary - ROP arrests expatriate who hit and killed girl
