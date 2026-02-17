Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 10:10 AM IST

    ആർ.​ഒ.​പി റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ആർ.​ഒ.​പി റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യം തി​രു​ത്തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്. പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​പ്ര​കാ​രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ്, സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ർ.​ഒ.​പി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30 വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​നി​വാ​ര്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ​തി​വു​പോ​ലെ സേ​വ​നം തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - ROP announces Ramadan working hours
