    2 Dec 2025 8:48 AM IST
    2 Dec 2025 8:48 AM IST

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ; മ​സ്ക​ത്തി​ൽ 12 പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷാ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം
    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ; മ​സ്ക​ത്തി​ൽ 12 പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി
    മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ലം ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ​യും റോ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 12 പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 12 പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​റ് പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​റ്റ് ആ​റു പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും.

    കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ക്സ്പാ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യി​ന്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട​ന​യി​ലെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, സേ​വ​ന കാ​ലാ​വ​ധി എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പാ​ലം ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി കാ​ര​ണം റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ ത​ട​സ്സം വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷാ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:renovationOman NewsMuscatroad safety
    News Summary - Road safety; Renovation of 12 bridges begins in Muscat
