Madhyamam
    Oman
    Posted On
    25 Aug 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 12:27 PM IST

    മുദൈബിയിൽ 12 ദശലക്ഷം റിയാലിൽ റോഡ് ശൃംഖലകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നു

    മുദൈബിയിൽ 12 ദശലക്ഷം റിയാലിൽ റോഡ് ശൃംഖലകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നു
    മു​ദൈ​ബി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ​യ​യി​ൽ 12 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. മു​ദൈ​ബി​യി​ലെ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. നി​ര​വ​ധി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ന്ത​രി​ക, ക​ണ​ക്റ്റി​ങ് റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ 2025ലെ ​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 71 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പു​തി​യ റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. വി​വി​ധ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ലേം അ​ൽ തോ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ഷ​ബ​യെ​യും ജാ​ഫ​ർ അ​ൽ ദ​ഹാ​മി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 18 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ആ​ന്ത​രി​ക റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും അ​ൽ ഹ​മ്മ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള 9.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡും അ​ൽ റാ​ഖി​ലേ​ക്കു​ള്ള നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം 17.6 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​കാ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള 4.8 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡും സ​കാ​ത്ത്, അ​ൽ റാം, ​ഷെ​ഹ് എ​ന്നി​വ​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 6.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ലി​ങ്കും മ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ 15 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    മു​ദൈ​ബി-​സി​നാ​വ് റോ​ഡി​നെ അ​ൽ ഗം​സ, തു​ലു​ൽ അ​ൽ ശ​ർ​ഖ്, മ​സ്ര അ​ൽ സാ​ൽ​മി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 2.43 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി, അ​ൽ ജ​ർ​ദ, അ​ൽ റ​ക്, അ​ൽ റ​ഹ്ബ വ​ഴി മു​ദൈ​ബി​യെ​യും ദി​മ വാ​താ​ഇ​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 2.07 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ 11.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പാ​ക്കേ​ജ്, അ​ൽ ജ​ർ​ദ​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ സ​ഈ​ദി​ദ റോ​ഡി​നെ സ​മീ​പ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന വാ​ദി അ​ബ്ദു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 2.68 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റ് പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ഉ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം 145 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ. മൊ​ത്തം നി​ക്ഷേ​പം 25.5 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം വ​രും.

