    Oman
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:22 AM IST

    ദോ​ഫാ​റി​ലെ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ആ​ധു​നി​ക നി​ർ​മ്മാ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ
    ദോ​ഫാ​റി​ലെ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    ദോ​ഫാ​റി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​റി​ലെ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ആ​ധു​നി​ക നി​ർ​മ്മാ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും, ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ മാ​വാ​ലി ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രീ-​കാ​സ്റ്റ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് അ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ർ​മ്മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് നി​ർ​വ​ഹ​ണ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. 33 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള​തും നി​ല​വി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തു​മാ​യ സ​ലാ​ല​യി​ലെ റ​റൈ​സു​ത്-​മു​ഗ്‌​സൈ​ൽ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ധാ​ൽ​കൂ​ത്തി​ലെ സ​ർ​ഫൈ​ത്ത് അ​തി​ർ​ത്തി ക്രോ​സി​ങ്ങ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന റോ​ഡു​മാ​യും സ​ലാ​ല ന​ഗ​ര കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മേ, എ​ട്ട് ഓ​വ​ർ​പാ​സു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ണ്ട​ർ​പാ​സു​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ഗ ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ​യും ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ ഡ്യു​വ​ൽ കാ​രി​യേ​ജ് വേ​യാ​യ 875 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ തൈ​മൂ​ർ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​ക​ു​ന്നു​ണ്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം 400 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും നാ​ലാ​മ​ത്തെ​യും അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ​യും ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഹൈ​മ, മ​ക്ഷി​ൻ വി​ലാ​യ​ത്ത് വ​രെ 132.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള മൂ​ന്നാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് 10.2 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഖ്‌​ഷി​ൻ മു​ത​ൽ ദു​ക​വ​രെ 135 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​ള​മു​ള്ള നാ​ലാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 3.82 ശ​ത​മാ​ന​വും ദു​ഖ മു​ത​ൽ തും​റൈ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്ത് വ​രെ 132.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​ള​മു​ള്ള അ​ഞ്ചാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 3.09 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക്.

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര റോ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ല്ല വേ​ഗ​ത​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ൽ സാ​ദ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ തൈ​മൂ​ർ സ്ട്രീ​റ്റി​ന്റെ 6.8 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് 57 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. 7.6 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ് സ്ട്രീ​റ്റി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് 62 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ഗ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​ൽ മ​സ്യൂ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ 210 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന ഹ​ർ​വീ​ബ്-​അ​ൽ മ​സ്യൂ​ന-​മീ​ത്ത​ൻ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി 72 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള അ​ന്ദാ​ത്ത്-​ഹി​ബ്രൂ​ട്ട് റോ​ഡി​ന്റെ ക​ല്ലി​ട​ൽ കൂ​ടാ​തെ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യാ​ബ​ത്തു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ഖ്‌​ഷി​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​സ്ഫാ​ൽ​റ്റ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ട​ു​ണ്ട്. 170 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പാ​ത​യു​ടെ 66 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഇ​ത് 2026 ജൂ​ണി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. 46 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള തും​റൈ​ത്തി​ലെ സീ​ഹ് അ​ൽ ഖീ​ര​ത്ത്-​അ​ൽ ഷി​സാ​ർ റോ​ഡി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് 12.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും മാ​വാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ജ്ദ് കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഇ​ത് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും.

