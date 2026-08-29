ഒമാനിലെ സമൈലിൽ വാഹനാപകടം; 6 മരണം, 18 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഒമാനിലെ സമൈലിൽ വാഹനാപകടം; 6 മരണം, 18 പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ സമൈലിലുണ്ടായ വാഹനാപാകടത്തിൽ ആറ് പേർ മരിക്കുകയും 18 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരിൽ 8 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. സമൈലിലെ അൽ മഹലിലാണ് ദാരുണസംഭവം. റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസാണ് ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്. മസ്കത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സുൽത്താൻ തുവൈനി ബിൻ സഈദ് റോഡിൽ ട്രക്കും നിരവധി വാഹനങ്ങളും കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. ഇതേ തുടർന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് ഗതാഗത മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
പ്രദേശത്ത് കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വാഹനമോടിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആദ്യഘട്ട അറിയിപ്പിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണമോ പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനിലയോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.
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