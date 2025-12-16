Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    16 Dec 2025 11:13 AM IST
    16 Dec 2025 11:13 AM IST

    ആ​ർ.​എം.​എ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും (ആ​ർ.​എം.​എ) ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് സ്ക്രീ​നി​ങ് എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തി. അ​ഡ്വ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​പ്ര​വീ​ൺ ജ​യ​പ​തി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു. ആ​ർ.​എം.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ആ​ലു​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​മു​ജീ​ബ് അ​ഹ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​ജു കു​ര്യ​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ് കെ.​ആ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​നും ക്യാ​മ്പി​നും ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ജോ​ഷി ബെ​ന​ഡി​ക്ട്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ്‌​സി​ൻ ഖാ​ൻ, ന​ഴ്സി​ങ് ഹെ​ഡ് ഷെ​സ്സി സ​ക​രി​യ ,നീ​തു ജി​തി​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, വി​നോ​ദ്, ബി​ൻ​സി സി​ജോ, ഷൈ​ജു, സു​ജി​ത് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, സു​ജി​ത് സു​ഗു​ണ​ൻ, സ​ച്ചി​ൻ, ശ്യാം​ജി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

