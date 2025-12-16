ആർ.എം.എ ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷനും (ആർ.എം.എ) ലൈഫ് ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലും സംയുക്തമായി ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
ദാർസൈത്ത് ലൈഫ് ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. സൗജന്യ മെഡിക്കൽ പരിശോധന, ഡയബറ്റിക് സ്ക്രീനിങ് എന്നിവ നടത്തി. അഡ്വ. മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
ഡോ. പ്രവീൺ ജയപതി ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു. ആർ.എം.എ പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ആലുവ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഡോ. മുജീബ് അഹ്മദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ലൈഫ് ലൈൻ സെന്റർ മാനേജർ ഷിജു കുര്യൻ, സന്തോഷ് കെ.ആർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങിനും ക്യാമ്പിനും ലൈഫ് ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ജോഷി ബെനഡിക്ട്, മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഹ്സിൻ ഖാൻ, നഴ്സിങ് ഹെഡ് ഷെസ്സി സകരിയ ,നീതു ജിതിൻ, ഷാജഹാൻ, വിനോദ്, ബിൻസി സിജോ, ഷൈജു, സുജിത് പത്മകുമാർ, സുജിത് സുഗുണൻ, സച്ചിൻ, ശ്യാംജി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
