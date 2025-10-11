Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:34 AM IST

    ആ​ര്‍.​എം.​എ കേ​ര​ളീ​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന്

    ആ​ര്‍.​എം.​എ കേ​ര​ളീ​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന്
    സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ൽ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘ആ​ര്‍.​എം.​എ കേ​ര​ളീ​യം പു​ര​സ്‌​കാ​ര’​ത്തി​ന് ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ര്‍മാ​താ​വ് സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ല്‍ അ​ര്‍ഹ​നാ​യി. ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ല്‍ നി​ര്‍മ്മി​ച്ച 'നെ​ക​ല്‍' എ​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക്ക് ദേ​ശീ​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ‘റൂ​വി ഓ​ണം’ വേ​ദി​യി​ല്‍ സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ര്‍.​എം.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ല്‍ ആ​ലു​വ, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മു​ജീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സ​ന്തോ​ഷ് കെ.​ആ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:awardsOman Newsgulf news malayalam
