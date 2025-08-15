Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ​ർ.​എം.​എ...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:45 PM IST

    ആ​ർ.​എം.​എ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ാഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ർ.​എം.​എ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ാഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് : ഒ​മാ​നി​ലെ റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ(​ആ​ർ.​എം.​എ) ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79-മ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര നാ​യ​ക​രു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണം, സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പ്, ഹൃ​ദ്രോ​ഗ അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സ്, സി.​പി.​ആ​ർ. പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ആ​ലു​വ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഡ്വ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ഡോ. ​മു​ജീ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്ലാ​സു​ക​ളും ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും.​സം​ഘാ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ് കെ.​ആ​ർ., നീ​തു ജി​തി​ൻ, ബി​ൻ​സി സി​ജോ​യ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ്, സു​ഹൈ​ൽ, സ​ച്ചി​ൻ, എ​ബി, വി​നോ​ദ്, ഷൈ​ജു, സു​ജി​ത് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, ഷാം​ജി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationGulf NewsOman Newsindependence day
    News Summary - RMA Independence Day celebration today
    Similar News
    Next Story
    X