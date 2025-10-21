Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:59 AM IST

    ആ​ർ.​എം.​എ ‘കേ​ര​ളീ​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം -2025’ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    ആ​ർ.​എം.​എ ‘കേ​ര​ളീ​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം -2025’ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘ആ​ർ.​എം.​എ കേ​ര​ളീ​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം-2025’ ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​വ് സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ആ​ർ.​എം.​എ കേ​ര​ളീ​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം-2025’ പ്ര​ശ​സ്ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​വ് സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വാ​ദി ക​ബീ​റി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഒ​യാ​സി​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റൂ​വി ഓ​ണം 2025’ വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ​കൈ​മാ​റി​യ​ത്. സി​നി​മ-​സീ​രി​യ​ൽ താ​രം അ​നീ​ഷ് ര​വി പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വി​നെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ക്കു​ക​യും മെ​മ​ന്റോ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ സം​സ്കാ​ര​വും മൂ​ല്യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​രം വ​ർ​ഷം​തോ​റും ആ​ർ.​എം.​എ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നീ​ഷ് ര​വി​ക്ക് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ആ​ർ.​എം.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ആ​ലു​വ​യും ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സി​റാ​ജ് റെ​സ​ക്കു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മു​ജീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ അ​ഡ്വ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​ആ​ർ. സ​ന്തോ​ഷും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം അ​നീ​ഷ് ര​വി ന​ൽ​കി.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം, മാ​വേ​ലി​യെ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, താ​ല​പ്പൊ​ലി, പു​ലി​ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, വി​വി​ധ ഓ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

    നീ​തു ജി​തി​ൻ, ബി​ൻ​സി സി​ജോ, എ​ബി, ആ​ഷി​ഖ്, സു​ജി​ത് സു​ഗു​ണ​ൻ, സു​ജി​ത് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, സ​ച്ചി​ൻ, ഷാം​ജി, ഷൈ​ജു വ​ട​ക​ര, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, വി​നോ​ദ്, സു​ഹൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    newsgulfnewsgulfOman
    News Summary - RMA conferred ‘Keralaiyam Puraskaram-2025’
