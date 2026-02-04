സലാലയിൽ റൈസ്‌ അപ്‌-2 ഈദ്‌ സംഗമം മാർച്ച്‌ 20ന്

സലാലയിൽ റൈസ് അപ്-2 ഈദ് സംഗമം മാർച്ച് 20ന്text_fields
സലാല: ഫോർമൂൺ ട്രേഡിങ് കമ്പനിയും ഫാസ് അക്കാദമിയും ചേർന്ന് ഈദിനോടനുബന്ധിച്ച് റൈസ് അപ് -2 എന്ന പേരിൽ ഈദ് സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂത്ത് കോംപ്ലക്സിൽ മാർച്ച് 20ന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മെന്റലിസ്റ്റ് അനന്തുവിന്റെ മെന്റലിസം ഷോയും രൂപ രേവതിയുടെ വയലിനും ബേസിൽ ബെന്നിയുടെ മിമിക്രിയും അരങ്ങേറുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. എലൈറ്റ് റസ്റ്ററന്റിൽ നടന്ന വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനവും നടന്നു. ഫോർമൂൺ ഡയറക്ടർ ജോർജ് തോമസ്, ഹൗസ് ഓഫ് എലൈറ്റ് എം.ഡി ഷിജു ശശീധരന് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പ്രിസ്റ്റോ ജോർജ്, ശ്രീജി നായർ, ജംഷാദ് ആനക്കയം, ദിവ്യ വിജയ്, ശ്രദ്ധ രാജ്, തമന്ന ബഷീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ക്ഷണിതാക്കൾക്കാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register