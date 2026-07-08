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    Oman
    Posted On
    date_range 8 July 2026 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 10:22 AM IST

    രിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിളും കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷനും സലാലയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി

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    രിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിളും കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷനും സലാലയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി
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    രിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിളും കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷനും സലാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പ്ിൽനിന്ന്

    സലാല: ഐ.സി.എഫ്‌ സലാലയുടെ പോഷക വിഭാഗമായ രിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിളും കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷനും സലാലയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ്‌ സംഘടിപ്പിച്ചു. റീഗൽ മെഡിക്കൽ കോപ്ലസുമായി സഹകരിച്ച്‌ നടത്തിയ ക്യാമ്പിൽ ഡോ.കെ. സനാതനൻ മുഖ്യാതിഥിയായി. രാകേഷ്‌ കുമാർ ജാ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.

    സദഖത്തുല്ലാഹ്‌, അജ്‌മൽ അൻഷദ്‌ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു, നിരവധി പേർ രക്തദാനം നടത്തി. സിറാജ്‌ സിദാന് മൊമന്റോ നൽകി. ഐ.സി.എഫ്‌ ഭാരവാഹികളും സംബന്ധിച്ചു.

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    TAGS:KarnatakaBlood Donation Campsalalahrisala study circle
    News Summary - Risala Study Circle and Karnataka Cultural Foundation held a blood donation camp in Salalah
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