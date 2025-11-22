Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:13 PM IST

    റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സി​ൽ ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി

    റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സി​ൽ 'റി​ഥം ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്' പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി
    റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​വും സ​മ്പ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ക​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പ​ട്ട ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്: ദ ​റി​ച്ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് ​ഡൈ​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നി ആ​ർ​ട്സ്’ എ​ന്ന സം​ഗീ​ത-​ക​ലാ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഹൗ​സ് ഓ​ഫ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ആ​ർ​ട്സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​നാ​സി​ർ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ താ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ൽ പൈ​തൃ​ക​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സ് വ​ർ​ഷ​തോ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​നി ക​ലാ​പൈ​തൃ​കം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഒ​ഴി​കെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം. സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​ത​യും പൈ​തൃ​ക​വും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​വാ​ദാ​ത്മ​ക ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും ഒ​മാ​നി​ലെ സം​ഗീ​ത​പൈ​തൃ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പൂ​ർ​വ മു​ദ്ര​ക​ളും പ്രി​ന്റു​ക​ളും അ​ട​ക്കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​ല, സം​ഗീ​തം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത്, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഗാ​ന​ശൈ​ലി​ക​ൾ‘ എ​ന്ന വി​ഷ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം അ​ൽ ഖ​ദ്‍രി, ‘ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഗാ​ന​രീ​തി​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ലി സു​ഹൈ​ൽ അ​ൽ മ​അ്ശാ​നി എ​ന്നി​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​വാ​ദ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴു​വ​രെ തു​ട​രും.

    TAGS:Oman NewsPerformanceRoyal Opera Housegulf news malayalam
    News Summary - 'Rhythm of Life' performance begins at the Royal Opera House
