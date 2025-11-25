Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 25 Nov 2025 1:36 PM IST
    date_range 25 Nov 2025 1:36 PM IST

    താ​ഹി​രി ഗു​ഹ​യി​ലേ​ക്കു​ള​ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ഖു​റി​യാ​ത്തി​ലെ താ​ഹി​രി ഗു​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി തേ​ട​ണം
    ഖു​റി​യാ​ത്തി​ലെ താ​ഹി​രി ഗു​ഹ​യു​ടെ പു​റം ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഖു​റി​യാ​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള അ​ൽ താ​ഹി​രി ഗു​ഹ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗു​ഹ ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു തു​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ മു​ന്‍കൂ​ട്ടി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗു​ഹ​യി​ലെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗു​ഹ കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് നി​ര​ക്കാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​യി വ​കു​പ്പ് രം​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റു ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​കം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് പ്രൊ​ഡ​ക്ട് ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം എ​ക്സ​പീ​രി​യ​ൻ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ നേ​ട​ണം.

    ഗു​ഹ​യി​ൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഏ​ത് ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി.

    താ​ഹി​രി ഗു​ഹ​യു​ടെ

    അ​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച


    മ​സ്‌​ക​ത്ത് - സൂ​ർ ഹൈ​വേ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്താ​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഖു​റി​യാ​ത്തി​ലെ സ​ൽ​മ പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളി​ലാ​ണ് താ​ഹി​രി ഗു​ഹ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഹൈ​വേ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 18 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ത്തേ​ക്കാ​ണ് യാ​ത്ര. ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഗു​ഹാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ഭാ​ഗ​വും ഇ​നി​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​ഗു​ഹ​ക​ൾ സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​ണ്.

    അം​ഗീ​കൃ​ത ടൂ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വ​ഴി​യ​ല്ലാ​തെ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും ഇ​വി​ടേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക​ൾ ചെ​യ്യാം. ഇ​തി​നാ​ണ് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​യ​ത്.

    ക​യ​റു​ക​ൾ, ഹെ​ൽ​മെ​റ്റു​ക​ൾ, ഹെ​ഡ്‌​ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഗു​ഹാ യാ​ത്ര​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ ഗു​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​ബ്സെ​യ്‌​ലി​ങ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഏ​ക മാ​ർ​ഗം . പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ താ​ഴേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങ​ണം. സാ​ഹ​സി​ക മ​ന​സും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ഗൈ​ഡും ഇ​ത്ത​രം ഘ​ട്ട​ങ്ങി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:Oman Newsrestrictionsgulf news malayalam
