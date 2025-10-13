Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് വി​രാ​മം;...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:18 AM IST

    ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് വി​രാ​മം; മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ​മാ​നി​ലും എ​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ
    pinarayi vijayan
    cancel
    camera_alt

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി

    വി​ജ​യ​ൻ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നു​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി നിേ​ഷ​ധി​ച്ച​താ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും ഒ​മാ​നി​ലും എ​ത്തു​​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​നി​യും വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ത്തേ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ക. 24, 25 തീ​യ​ക​ളി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ​യും സ​ലാ​ല​യി​ലെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും നോ​ര്‍ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കും.

    19 വ​രെ സൗ​ദി​യി​ലും പ​ര്യ​ട​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷാ പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    30ന് ​ഖ​ത്ത​റി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തും. ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ലും എ​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newschief ministerPinarayi Vijayangulf news malayalam
    News Summary - Rest for worries; Chief Minister to visit Oman as well
    Similar News
    Next Story
    X