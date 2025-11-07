Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 9:25 AM IST

    താ​മ​സ​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗ്രേ​സ് പി​രീയ​ഡ് ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ നീ​ട്ടി

    ഇ​ത് അ​വ​സാ​ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്
    താ​മ​സ​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗ്രേ​സ് പി​രീയ​ഡ് ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ നീ​ട്ടി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഗ്രേ​സ് പി​രീ​യഡ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ നീ​ട്ടി​യ​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ താ​മ​സ​സ്ഥി​തി ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. പി​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ള​വു​ക​ളും താ​മ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31 ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം.

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്, വി​സ ലം​ഘ​ന​മോ താ​മ​സ​നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​മോ ന​ട​ത്തു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത നേ​രി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഇ​ള​വി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കും. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി താ​മ​സ​സ്ഥി​തി പു​തു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത്. സ്വ​മേ​ധ​യ രാ​ജ്യം വി​ടു​ക​യാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത്. ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നോ താ​മ​സി​ക്കാ​നോ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ റ​സി​ഡ​ൻ​സ് പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​തു​ക്കു​ക​യോ ജോ​ലി​സ്ഥ​ലം മാ​റ്റു​ക​യോ ചെ​യ്യാം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ

    ഒ​ാപ്ഷ​ൻ. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ലാ​ത്ത വി​സ​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പി​ഴ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് അ​വ​സാ​ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗ്രേ​സ് പി​രീ​യഡ് നീ​ട്ടി​യ​തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യും നി​യ​മ​സ്ഥി​തി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.


    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Residence rule violation; Grace period for expatriates extended until December 31
