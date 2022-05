കിണറ്റിൽ വീണയാളെ രക്ഷിച്ചു

cancel camera_alt കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ചു. സൂ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ തൈ​മ ഏ​രി​യ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യാ​ണ്​ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​നെ കി​ണ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ന്നീ​ട്​ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. കി​ണ​റു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും എ​ല്ലാ​വി​ധ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​ഡി.​എ.​എ) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു Show Full Article

News Summary -

Rescued the man who fell into the well